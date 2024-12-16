Путин раскрыл штатную численность Вооруженных сил России

Штатная численность Вооруженных сил России увеличилась до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что совершенствованию боевого состава и наращиванию их возможностей уделяется серьезное внимание.

«В рамках выполнения этих задач сформированы Московский и Ленинградский военные округа, ряд новых соединений и частей. Штатная численность Вооруженных сил России повышена до 1,5 миллиона военнослужащих», — сказал Путин.

Президент отмечал, что по достижениям целей специальной военной операции уходящий 2024 год стал знаковым. По его словам, российские бойцы освободили 189 населенных пунктов и завладели инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

Также Путин называл долгом россиян память о подвигах участников специальной операции на Украине.