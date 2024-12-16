Путин назвал память о подвигах бойцов СВО долгом россиян

Помнить о подвигах бойцов специальной военной операции и окружить заботой их семьи — долг россиян. На это указал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Я уже говорил много раз и еще раз повторю: их дети — это наши с вами дети. Никогда мы не должны об этом забывать», — подчеркнул глава государства.

После этого память погибших почтили минутой молчания.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал вопросы поддержки участников спецоперации и их семей одним из важнейших приоритетов правящей партии, поэтому этот вопрос вынесли в отдельное направление народной программы.

Сам Путин во время заседания СПЧ поблагодарил его членов за помощь участникам спецоперации, их семьям и мирным жителям, находящимся в зоне боевых действий.