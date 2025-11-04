Путин раскрыл, когда ракеты «Сармат» поставят на боевое дежурство

Путин: системы с ракетой «Сармат» поставят на боевое дежурство в 2026 году

Системы с межконтинентальной ракетой «Сармат» поставят на боевое дежурство в России в 2026 году. Президент Владимир Путин сообщил об этом на церемонии награждения в Кремле разработчиков беспилотника «Посейдон» и ракеты «Буревестник».

«В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой „Сармат“", — сказал глава государства.

До этого российский лидер сообщил, что беспилотник «Посейдон» кратно превосходит по скорости современные надводные корабли. Путин также добавил, что этот аппарат, как и крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник», разработаны исключительно на отечественных материалах.

Российский лидер подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но, как и остальные ядерные державы, развивает свой стратегический и ядерный потенциал. Разработка «Буревестника» и «Посейдона» обеспечит безопасность страны на десятки лет вперед.