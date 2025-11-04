Путин заявил о кратном превосходстве скорости «Посейдона» над надводными кораблями

Путин: «Посейдон» и «Буревестник» разработали только на отечественных материалах

Президент России Владимир Путин заявил, что крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» разработали с использованием только отечественных материалов. Об этом он сообщил на церемонии награждения их разработчиков в Кремле в День народного единства.

Глава государства отметил, что эти люди внесли значительный вклад в обеспечение безопасности и обороноспособности страны, в укрепление научно-промышленного потенциала России, ее технологического суверенитета. Разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» удостоили государственных наград.

«Отмечу, это важно, я уже упомянул об этом, что в „Буревестнике“ и „Посейдоне“ используются только отечественные материалы», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что работа по аппарату «Посейдон» тесно связана с созданием «Буревестника». В них использовали во многом уникальные технологии и технологические новации, дополняющие друг друга.

Путин добавил, что «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы, в чем смогли убедиться и натовские специалисты. Во время проведения испытания ракеты 21 октября за ними следил разведывательный корабль альянса.