Пресс-секретарь Шойгу ушел из Минобороны
Работавшая пресс-секретарем Шойгу в Минобороны Марковская покинула свой пост
Из Минобороны с должности пресс-секретаря главы ведомства уйдет Россияна Марковская. Она работала в ведомстве около семи лет вместе с Сергеем Шойгу.
О переходе на новую работу Марковская рассказала в Instagram*.
«Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели, как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — заявила она.
Президент России Владимир Путин своим указом от 12 мая назначил Сергея Шойгу, который возглавлял Минобороны с 2012 года, секретарем Совета безопасности.
Вместо него пост главы ведомства занял Андрей Белоусов. Раньше он был министром экономического развития, помощником Путина по экономическим вопросам и вице-премьером — курировал профильный блок.
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