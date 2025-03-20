Правила призыва на срочную службу могут измениться с 1 апреля

Депутаты Госдумы единогласно в первом чтении приняли законопроект об увеличении до одного года срока действия решения военкоматов о призыве на срочную службу в армии. Видеоролик с голосованием разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат уточнил, что новый порядок могут применить уже во время весеннего призыва, который начнется 1 апреля. Он пояснил, что во время призывной кампании в военкоматы вызывают «максимально возможное число граждан», однако значительная часть решений отменяется.

«Например, по итогам весенней призывной компании прошлого года было отменено 11,6 тысячи таких решений в Москве. И все эти граждане уже в период осеннего призыва вынуждены были снова прибывать в военные комиссариаты, снова проходить медкомиссию», — отметил Картаполов.

В конце января правительство России поддержало законопроект об изменении порядка призыва граждан на срочную военную службу. Также законопроект позволит сократить число должностных лиц, работающих на призывах, в том числе медиков.

В октябре прошлого года Министерство обороны отменило действующее положение о кадровом резерве от 2017 года. Оно прекратило свое действие из-за утраты актуальности, сообщили в ведомстве.