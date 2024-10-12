Минобороны отменило действующее положение о кадровом резерве

Принятое в 2017 году положение о кадровом резерве Минобороны прекратило свое действие из-за утраты актуальности. Это следует из приказа главы ведомства Андрея Белоусова, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.
В кадровый резерв министерство набирало людей для работы или замещения сотрудников на гражданских должностях.
«Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 года „Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации“», — отметили в тексте указа.
В начале октября Белоусов подписал приказ о начале военного призыва на срочную службу мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе. Этим же документом он объявил об увольнении со службы призывников прошлой осени.
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