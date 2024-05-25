Ряды ВСУ пополнили 350 заключенных

Суды Украины приступили к рассмотрению заявок на военную службу отбывающих наказание за нетяжкие преступления. Министр юстиции страны Денис Малюська в комментарии газете The New York Times заявил, что одобрение дали уже 350 осужденным.

Он пояснил, что после военной службы бывший заключенный получит условно-досрочное освобождение.

Министр добавил, что в суды поступили более 4300 заявок. Но их число может вырасти до 20 тысяч, потому что право на освобождение от наказания получили те, чьи уголовные дела еще расследуют или по ним не вынесен приговор.

Отвечая на вопрос о причинах принятия такого закона и освобождении заключенных от наказания, Малюська признался, что в войсках существует большой дефицит личного состава, а объявленная мобилизация успеха пока не принесла.

Первыми отправленными на фронт стали двое осужденных за кражи. Решение об их освобождении принял Хмельницкий городской суд.

Из места отбывания наказания мужчин доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для заключения контракта на военную службу. Следить за поведением мобилизованных станут командиры. Кроме того, новобранцам запретят покидать часть без разрешения.