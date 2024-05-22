На Украине начали мобилизовывать заключенных

Украинские суды начали освобождать заключенных, решивших отправиться на поле боя в качестве мобилизованных. Они уже вынесли первые решения об условно-досрочном освобождении (УДО).

Хмельницкий суд вынес первые два вердикта, сообщило украинское издание «Страна.ua». В релизе пресс-службы суда уточнили, что первыми освободили мужчин 1981 и 2000 годов рождения, ранее осужденных за кражи. Преступления они совершили осенью 2021 года.

«СИЗО обязали безотлагательно отпустить их в Нацгвардию и отвезти в местный ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки — прим. ред.) для заключения контракта», — написали журналисты.

За ними установят административный надзор, который будут осуществлять командиры воинской части. Кроме того, мужчинам запрещено покидать часть. Они смогут выезжать по личным делам только с разрешения командира.

До этого издание опубликовало прогноз лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, что на фронт могут отправить до 20 тысяч заключенных. Всего на Украине за решеткой находятся 28 тысяч человек, но из них нужно вычесть женщин и тех, кто не подходит по возрасту, здоровью или статьям уголовного кодекса. И не все хотят добровольно отправиться в бой, предпочитая дождаться освобождения.

Ранее политолог Юрий Светов объяснил, почему украинцы не найдут в Польше защиту от мобилизации.