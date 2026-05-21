Опубликованы новые кадры учений стратегических ядерных сил России

На кадрах видно, как боевые расчеты провели получение специальных боеприпасов для комплекса «Искандер-М», а также снаряжение ими ракет-носителей. Ракеты загрузили на пусковые установки.

После этого транспортно-заряжающие машины скрытно выехали в новый район. По прибытию расчеты осуществили имитацию пусков.

К учениям привлекли ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. В них задействовали более 64 000 военнослужащих, 7800 единиц техники, более 200 ракетных пусковых установок, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, а также свыше 140 летательных аппаратов.

Кроме того, в ходе учений российские военные вместе с белорусскими коллегами отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Основной упор сделают на отработку скрытности и перемещения на значительные расстояния.