Ядерную триаду испытают на учениях. Какие маневры подготовили Россия и Белоруссия

Минобороны России объявило о начале трехдневных масштабных учений ядерных сил. Военные вместе с белорусскими коллегами отработают вопросы совместной подготовки к применению ядерного оружия, размещенного на территории союзной республики. Маневры начались с разницей в один день. Подробнее — в материале 360.ru.

Отработка применения из неплановых районов

Министерство обороны Белоруссии объявило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения в понедельник, 18 мая. Целью учений в ведомстве назвали совершенствование уровня подготовки личного состава, проверку вооружения, военной и специальной техники, а также готовности к выполнению задач и организацию боевого применения из внеплановых районов.

«Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств», — подчеркнули в министерстве.

К учениям привлекли воинские части ракетных войск и авиации. К маневрам присоединятся российские бойцы для отработки вопросов доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению.

В пресс-службе добавили, что учения являются плановым мероприятием и проводятся в рамках Союзного государства. Они не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе.

Точного количества вооружений и задействованных военных в ведомстве не раскрыли. Также там не стали уточнять, как долго продлятся учения.