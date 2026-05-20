Ядерную триаду испытают на учениях. Какие маневры подготовили Россия и Белоруссия
Минобороны России объявило о начале трехдневных масштабных учений ядерных сил. Военные вместе с белорусскими коллегами отработают вопросы совместной подготовки к применению ядерного оружия, размещенного на территории союзной республики. Маневры начались с разницей в один день. Подробнее — в материале 360.ru.
Отработка применения из неплановых районов
Министерство обороны Белоруссии объявило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения в понедельник, 18 мая. Целью учений в ведомстве назвали совершенствование уровня подготовки личного состава, проверку вооружения, военной и специальной техники, а также готовности к выполнению задач и организацию боевого применения из внеплановых районов.
«Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств», — подчеркнули в министерстве.
К учениям привлекли воинские части ракетных войск и авиации. К маневрам присоединятся российские бойцы для отработки вопросов доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению.
В пресс-службе добавили, что учения являются плановым мероприятием и проводятся в рамках Союзного государства. Они не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе.
Точного количества вооружений и задействованных военных в ведомстве не раскрыли. Также там не стали уточнять, как долго продлятся учения.
Подготовка в условиях угрозы агрессии
Министерство обороны России объявило о старте учений во вторник, 19 мая. В пресс-службе заявили, что маневры продлятся до четверга, 21 мая. Они направлены на подготовку и применение ядерных сил в условиях агрессии.
Участниками учений станут более 64 тысяч человек личного состава Ракетный войск стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Они задействуют более 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, 140 летательных аппаратов, 73 корабля, 13 подводных лодок, восемь из которых входят в состав войск стратегического назначения. Это означает, что в учениях используют всю ядерную триаду.
Целью маневров Минобороны назвало совершенствование навыков работы командного и оперативного состава при подготовке и ходе сдерживания вероятного противника.
Кроме того, на учениях проверят уровень подготовки органов военного управления войск, занимающихся решением задач по предотвращению агрессии. Простыми словами, командование нацелено проверить насколько хорошо командиры управляют подразделениями, координируют их действия и обеспечивают всем необходимым для выполнения приказов в режиме реальной боевой ситуации.
Практической частью маневров станет проведение пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам. Также в рамках учений российские войска в сотрудничестве с белорусскими военными отработают подготовку и применение ядерного оружия, размещенного на территории союзной республики.
Речь идет о тактическом ядерном вооружении, которое Россия передала Белоруссии в 2023 году.
Как отмечал президент Александр Лукашенко, такие же тактические ракеты с ядерными боеголовками американцы хранят на авиабазах Бельгии, Германии, Италии, Турции и Нидерландов. Он неоднократно подчеркивал, что это оборонительное вооружение, а не стратегические ядерные ракеты, способные уничтожить противника в любой точке мира.
Спустя год президент России Владимир Путин подписал новую версию ядерной доктрины. В документе впервые появился пункт о централизации управления применения ядерного оружия, размещенного за пределами страны. Принятая норма означает, что Россия сохраняет контроль над этим видом вооружений, полного доступа к самостоятельному использованию у Белоруссии нет.