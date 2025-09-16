Боец рассказал Путину, как сбивал дроны ВСУ со снайперской винтовки

Путину на полигоне рассказали, как военные сбивают БПЛА из стрелкового оружия

Во время визита президента Владимира Путина на полигон Мулино в Нижегородской области военнослужащий рассказал главе государства, как в зоне СВО сбивают украинские дроны из стрелкового оружия. Кадры показали в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» .

На стенде военнослужащий показал президенту пулеметные комплексы, которые бойцы используют на стационарных постах, в пунктах наблюдения и мобильных группах.

Военный отметил, что группу инспекторов постоянно выезжают в зону СВО для подготовки личного состава. Во время прошлой командировки инструкторы сбили несколько беспилотников из стрелкового оружия.

«Сбили с СВД (снайперская винтовка Драгунова — прим. ред.), „Лютых“ сбили, и сбили с автоматом тоже самолетного типа», — рассказал военнослужащий.

На полигоне Мулино проходит основной этап совместных российско-белорусских учений «Запад-2025». Путин следил за ходом военных маневров.