На Амурском заводе спустили на воду корвет «Грозный»

На Амурском судостроительном заводе состоялся торжественный спуск на воду корвета «Грозный» проекта 20380. Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, для Тихоокеанского флота это уже пятый серийный корабль, созданный конструкторами «Алмаза». В мероприятии приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.

Сейчас на Амурском судостроительном заводе строятся 10 кораблей разных проектов для Тихоокеанского флота.

В апреле корветы «Совершенный» и «Резкий» провели комплексное учение в Южно-Китайском море. По данным ведомства, огонь вели по кораблю условного противника. Затем палубные вертолеты Ка-27 обнаружили «вражескую субмарину». Расчеты корвета условно применили по ней противолодочное оружие.

В сентябре именно экипаж «Сообразительного» сорвал возможную провокацию датского вертолета.