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    На Амурском заводе спустили на воду корвет «Грозный»

    Фото: Пресс-служба Минобороны

    На Амурском судостроительном заводе состоялся торжественный спуск на воду корвета «Грозный» проекта 20380. Об этом сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, для Тихоокеанского флота это уже пятый серийный корабль, созданный конструкторами «Алмаза». В мероприятии приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.

    Сейчас на Амурском судостроительном заводе строятся 10 кораблей разных проектов для Тихоокеанского флота.

    В апреле корветы «Совершенный» и «Резкий» провели комплексное учение в Южно-Китайском море. По данным ведомства, огонь вели по кораблю условного противника. Затем палубные вертолеты Ка-27 обнаружили «вражескую субмарину». Расчеты корвета условно применили по ней противолодочное оружие.

    В сентябре именно экипаж «Сообразительного» сорвал возможную провокацию датского вертолета.

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