В акваториях Японского и Охотского морей начались учения ТОФ

На Тихоокеанском флоте стартовали масштабные учения по защите дальневосточных рубежей. Отряд кораблей под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины вышел из Владивостока для выполнения задач в Японском, Охотском морях и северо-западной части Тихого океана, сообщила Zvezdanews .

В двусторонних маневрах задействованы внушительные силы: до 60 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 30 единиц авиации (самолеты, вертолеты, беспилотники), а также около 13 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов. По сценарию корабельные группировки двух объединений флота действуют друг против друга, отрабатывая задачи обороны морских рубежей Дальнего Востока от внешней агрессии условного противника.

Первыми бухту покинул флагман Тихоокеанского флота — ракетный гвардейский крейсер «Варяг». На всем Военно-морском флоте России существуют всего два таких корабля, вооруженных мощными противокорабельными ракетами «Вулкан». Флагман возглавил ударную группу, вслед за которой к выходу готовятся ракетные катера, тральные и поисковые группы. Пока на большом противолодочном корабле «Адмирал Пантелеев» еще поднят утренний гюйс, корвет «Совершенный» уже успешно отошел от причала и взял курс в открытое море.