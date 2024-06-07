Военные расходы России должны соответствовать потребностям сегодняшнего дня и уровню развития экономики. С таким заявлением президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ-2024.

«Мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в США», — подчеркнул он.

Президент добавил, что производители вооружений должны выпускать и гражданскую продукцию. У России уже есть план.

Путин также напомнил, что Соединенные Штаты задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов. Сейчас страна откровенно эксплуатирует свое монопольное положение на мировом финансовом рынке.

Российская экономика же развивается стремительно, ее темпы уже превысили среднемировые. Следующая цель — оказаться в четверке лучших. Страна принимает на себя все вызовы и не боится экспериментов. Ранее Путин допустил создание «третьей столицы» России. Он подчеркнул, что сделать это можно через предложение привлекательных условий.