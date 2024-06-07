Путин назвал главные проблемы экономики США

США пользуются своим монопольным положением в мировой финансовой системе. Но при этом уже задолжали 54,3 триллиона долларов. Такие данные привел президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава государства подчеркнул, что эта сумма складывается из 12,6 триллиона долларов, которые принадлежат частным лицам за пределами США, и 10 триллионов долларов, которыми владеют американские компании.

«Эти деньги ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике. Оставшиеся деньги — это то, что граждане других стран вложили в компании США, и их вложения обеспечены надежностью этих фирм и их стоимостью. Но вся их надежность также зависит от экономической системы США», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что сейчас объемы американской экономики сокращаются, а ее основания начали трещать из-за объема государственного долга и инфляции, с которой власти справиться не могут.

«Все это подрывает доверие к американской экономике. А чем же она обеспечена? Ничем. И это фундаментальная проблема для всех держателей долларовой массы», — добавил Путин.

Президент пояснил, что сложившиеся обстоятельства стали причиной для возникновения многополярности в мировой экономике и мировых финансов.

В ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что Запад своими решениями подорвал доверие к собственным платежным системам. Он подчеркнул, что в прошлом году доля «токсичных валют» за российский экспорт сократилась в два раза.