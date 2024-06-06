«МегаФон» и Совкомбанк заключили соглашение о партнерстве

«МегаФон» и Совкомбанк подписали соглашение о партнерстве в рамках платформы «Технология добра». Процедура прошла во время Петербургского международного экономического форума.

Соглашение подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко. Ожидается, что в рамках совместной работы мобильный оператор станет телеком-партнером проекта. Он должен будет предоставить услуги связи, интернета и цифровых сервисов благотворительным организациям.

Партнерская работа двух компаний будет заключаться в постоянном обмене информации. Это необходимо для подбора оптимальных технологических решений в области связи и расширения сотрудничества в других направлениях.

«Платформа „Технологии добра“ — это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект», — отметил Помбухчан.

Мобильные услуги и цифровые сервисы «МегаФона» должны помочь НКО оптимизировать и улучшить свои рабочие процессы, заверил Литовченко.

«На платформе „Технологии добра“ всем НКО-пользователям проекта продукты „МегаФона“ доступны на льготных условиях», — добавил он.

В общей сложности услугами портала «Технологии добра» пользуются порядка 250 некоммерческих организаций. Им доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта.