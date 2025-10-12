«Мощнее Орешника». В Госдуме рассказали о новом российском оружии

Новый вид оружия, который ранее анонсировал президент России Владимир Путин, может по мощности превзойти ракетный комплекс «Орешник». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Думаю, оно будет мощнее „Орешника“», — предположил депутат.

Парламентарий уточнил, что новое оружие будет стратегического назначения, способное нанести удар по командным пунктам НАТО в любой точке мира.

По итогам поездки в Таджикистан Путин сообщил об успешных испытаниях в России нового оружия. В ближайшее время о нем должны объявить. Глава государства подчеркнул, что испытания этого вооружения проходят успешно.

Также Путин заявил, что арсенал российской армии пополнили современные высокотехнологичные системы вооружений, включая комплекс «Орешник».