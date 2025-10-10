Путин анонсировал появление у России нового оружия

В России успешно испытывают новое оружие. В ближайшее время, вероятно, о нем объявят. Об этом на пресс-конференции по итогам поездки в Таджикистан заявил президент Владимир Путин.

«Новизна средств ядерного сдерживания у нас выше, чем у любого другого государства. И мы все это очень активно развиваем. <…> Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что испытания этого вооружения идут успешно. Путин также подчеркнул, что по вопросу межконтинентальной составляющей на море и в воздухе новизна и современность российского арсенала на очень высоком уровне и ее постоянно поддерживают.

Российский лидер также предупредил, что Россия ответит на вероятную передачу ракет Tomahawk Украине усилением системы ПВО.