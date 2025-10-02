Путин заявил о создании в России новых высокотехнологичных систем вооружений

Современные высокотехнологичные системы вооружений, включая комплекс «Орешник», пополнили арсенал российской армии. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай.

«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. Взять тот же „Орешник“», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что Россия намеренно продемонстрировала нестратегический характер подобных вооружений. Однако, по его словам, американские эксперты заявили, что такие системы следует считать стратегическими.

«Надо с этим разобраться», — заявил президент.

Также во время своего выступления Путин в шутливой форме пообещал прекратить запуски дронов в сторону европейских столиц.