Министерство обороны России занимается определением порядка, сроков комплектования и формирования военно-строительных частей в ВС. Об этом ИС «Вести» сообщил замглавы ведомства генерал-лейтенант Павел Фрадков.

«Что касается второго этапа — мы приступаем к его реализации. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации принял решение о создании военно-строительных частей», — подчеркнул он.

По его словам, соответствующие указы уже издали. Военно-строительные части укомплектуют контрактниками и призывниками.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов проверил развитие сервисов проактивного предоставления мер социальной поддержки бойцов СВО. Министерство перевело более 95% мер на «Госуслуги» и в МФЦ.

Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев ранее заявил о наращивании боевых возможностей морской пехоты, сообщил RT.