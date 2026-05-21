Минобороны показало пуск ракеты с комплекса «Искандер-М» на ядерных учениях

Расчет Вооруженных сил Белоруссии выполнил пуск баллистической ракеты с оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» во время учений ядерных сил на полигоне Капустин Яр. Видео маневра опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«Все задачи решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — отметила пресс-служба.

Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии — первый замминистра обороны республики генерал-майор Павел Муравейко рассказал РИА «Новости», что во время пусков ракета совсем незначительно отклонилась от цели.

«Уже пришли первые результаты: отклонение ракеты от точки падения составило расстояние менее одного метра — фактически ракета попала „копейка в копейку“», — сказал он.

С 19 по 21 мая Вооруженные силы России проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В маневрах участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Президент Владимир Путин высоко оценил результаты маневров и добавил, что все подразделения успешно выполнили свои задачи.