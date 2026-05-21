Путин заявил о полностью выполненных задачах на учениях ядерных сил

Задействованные в учениях ядерных сил военные полностью выполнили поставленные перед ними задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Задачи выполнены полностью», — сказал российский лидер в заключительном слове на учениях.

Путин подчеркнул, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.

«Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армий за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия», — сказал российский лидер.

Он также отметил слаженное и грамотное применение комплексов «Искандер» во время учений. Путин обратил внимание, что это имеет большое значение: при использовании оружия такого рода важна буквально каждая секунда.

Ядерную триаду президент назвал гарантом суверенитета Союзного государства.