Путин заявил о полностью выполненных задачах на учениях ядерных сил
Задействованные в учениях ядерных сил военные полностью выполнили поставленные перед ними задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Задачи выполнены полностью», — сказал российский лидер в заключительном слове на учениях.
Путин подчеркнул, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
«Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армий за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия», — сказал российский лидер.
Он также отметил слаженное и грамотное применение комплексов «Искандер» во время учений. Путин обратил внимание, что это имеет большое значение: при использовании оружия такого рода важна буквально каждая секунда.
Ядерную триаду президент назвал гарантом суверенитета Союзного государства.