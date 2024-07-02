Корабельная группа Северного флота зашла в порт Ла-Гуайра

Корабельная группа Северного флота зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В состав группы входят атомная подлодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин», а также спасательный буксир ВМФ России «Николай Чикер».

Командует группой начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.

Первым в порт Ла-Гуайра заходит танкер «Пашин», уточнил корреспондент агентства.

Ранее корабельная группа в рамках дальнего похода посещала Гавану. Неофициальный визит прошел 12–17 июня. Экипажи кораблей и судов обеспечения приняли участие в нескольких протокольных мероприятиях, отдохнули и ознакомились с местными достопримечательностями, сообщали в Минобороны.

За несколько часов до захода в порт столицы Куба «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань» завершили учение по применению высокоточного ракетного оружия.

Этот фрегат и атомная подводная лодка являются носителями современного высокоточного ракетного оружия, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон», крылатых ракет «Калибр» и противокорабельных ракет «Оникс», обратили внимание в ведомстве.