Раскрыто время подлета ракеты «Циркон» до Берлина

Эксперт Циглер: гиперзвуковая ракета долетит из Москвы до Берлина за пять минут

Современное гиперзвуковое оружие развивает огромную скорость, что делает его практически невидимым для радаров, а маневренность позволяет обходить системы воздушной обороны. Эти вопросы в ходе совещания обсудили эксперты военно-оборонного комплекса Германии, сообщил телеканал N-TV .

Представитель Федерального центра немецкой аэрокосмической промышленности Маркус Циглер привел пример запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая уже стоит на вооружение российских войск.

«Москва — Берлин. Пять минут оттуда сюда. Даже из Пекина, который, считается, находится очень далеко, подлетное время до Берлина составляет 20 минут», — заявил эксперт.

Циглер добавил, что некогда казавшийся очень большим мир стал деревней. Поэтому использование современных технологий может стать как угрозой, так и средством для влияния на геополитику.

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна пролететь 1000 километров со скоростью от девяти махов и при этом нести боеголовку весом 300 килограммом с обычным или ядерным боезапасом. При этом даже минимальная боевая часть ракеты может пробить броню авианосца, а также поразить любые цели на земле и в море.