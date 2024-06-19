Раскрыто время подлета ракеты «Циркон» до Берлина

Эксперт Циглер: гиперзвуковая ракета долетит из Москвы до Берлина за пять минут

Фото: РИА «Новости»

Современное гиперзвуковое оружие развивает огромную скорость, что делает его практически невидимым для радаров, а маневренность позволяет обходить системы воздушной обороны. Эти вопросы в ходе совещания обсудили эксперты военно-оборонного комплекса Германии, сообщил телеканал N-TV.

Представитель Федерального центра немецкой аэрокосмической промышленности Маркус Циглер привел пример запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая уже стоит на вооружение российских войск.

«Москва — Берлин. Пять минут оттуда сюда. Даже из Пекина, который, считается, находится очень далеко, подлетное время до Берлина составляет 20 минут», — заявил эксперт.

Циглер добавил, что некогда казавшийся очень большим мир стал деревней. Поэтому использование современных технологий может стать как угрозой, так и средством для влияния на геополитику.

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна пролететь 1000 километров со скоростью от девяти махов и при этом нести боеголовку весом 300 килограммом с обычным или ядерным боезапасом. При этом даже минимальная боевая часть ракеты может пробить броню авианосца, а также поразить любые цели на земле и в море.

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте