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    Комиссия Совбеза рассмотрела вопросы обеспечения транспортом армии и спецназа

    Фото: РИА «Новости»

    Межведомственная комиссия Совбеза по военной безопасности рассмотрела вопросы обеспечения Вооруженных сил, воинских и специальных формирований транспортными средствами. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.

    Совещание прошло под руководством заместителя секретаря Совета безопасности Григория Молчанова.

    «На заседании был рассмотрен вопрос о совершенствовании военно-транспортной обязанности в целях качественного обеспечения транспортными средствами Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также создаваемых на военное время специальных формирований», — отметили в пресс-службе.

    Участники встречи рассмотрели проблемные вопросы в данной сфере и возможные пути их решения.

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