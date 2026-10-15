Комиссия Совбеза рассмотрела вопросы обеспечения транспортом армии и спецназа

Межведомственная комиссия Совбеза по военной безопасности рассмотрела вопросы обеспечения Вооруженных сил, воинских и специальных формирований транспортными средствами. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.

Совещание прошло под руководством заместителя секретаря Совета безопасности Григория Молчанова.

«На заседании был рассмотрен вопрос о совершенствовании военно-транспортной обязанности в целях качественного обеспечения транспортными средствами Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также создаваемых на военное время специальных формирований», — отметили в пресс-службе.

Участники встречи рассмотрели проблемные вопросы в данной сфере и возможные пути их решения.