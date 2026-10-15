Комиссия Совбеза рассмотрела вопросы обеспечения транспортом армии и спецназа
Межведомственная комиссия Совбеза по военной безопасности рассмотрела вопросы обеспечения Вооруженных сил, воинских и специальных формирований транспортными средствами. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Совещание прошло под руководством заместителя секретаря Совета безопасности Григория Молчанова.
«На заседании был рассмотрен вопрос о совершенствовании военно-транспортной обязанности в целях качественного обеспечения транспортными средствами Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также создаваемых на военное время специальных формирований», — отметили в пресс-службе.
Участники встречи рассмотрели проблемные вопросы в данной сфере и возможные пути их решения.
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