«Калашников» создал спецоружие против больших дронов

«Калашников»: ракета «Вихрь» хорошо показал себя против больших дронов

Противотанковая управляемая ракета воздушного базирования «Вихрь» производства концерна «Калашников» хорошо зарекомендовала себя против большеразмерных беспилотников. Об этом ТАСС сообщил президент концерна Алан Лушников.

«Мы должны провести летные испытания. После будем готовы заводить в серию. Ракета показывает себя хорошо против достаточно больших беспилотников», — сказал он.

Генконструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев добавил, что компания также рассматривает разработку нового штурмового пулемета под винтовочный патрон

«Эту задачу мы в том числе берем в работу», — подчеркнул он.

На данный момент все принятые на вооружение в ВС России основные пулеметы используют винтовочный патрон калибра 7,62×54 миллиметров.

Ранее «Калашников» официально презентовал новые автоматы АК-15К и АК-15СК для российских военных.