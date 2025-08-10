В России представили новейшие автоматы Калашникова

В России презентовали новейшие автоматы АК-15К и АК-15СК

Концерн «Калашников» представил новейшие автоматы АК-15СК (малогабаритный) и АК-15К (укороченный). Об этом сообщил ТАСС .

Оружейный концерн также показал новые образцы полевого обмундирования ВКПО 3.2 и 7,62-миллиметровый ручной пулемет РПЛ-7. В «Калашникове» отметили, что АК-15 является модернизированной версией, доработанной до уровня АК-12.

«На базе образца по аналогии с комплексом 5,45 создали автомат АК-15СК малогабаритный и автомат АК-15К укороченный», — рассказал главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

Представитель «Калашникова» уточнил, что концерн получил гособоронзаказ Минобороны РФ на автоматы АК-15 под калибр 7,62×39 миллиметров.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее рассказал, что, помимо баллистической ракеты средней дальности «Орешник», у страны есть и другие новейшие виды вооружений.