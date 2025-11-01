«Калашников» объявил о запуске серийного производства ЗРК «Крона»

В 2026 году концерн «Калашников» начнет массовое производство зенитного ракетного комплекса «Крона». Он предназначен для защиты территорий от воздушных угроз на близком расстоянии, сообщил журналистам генеральный директор концерна Алан Лушников.

«Комплекс [ЗРК „Крона“] в высокой степени готовности. Мы его уже всем предлагаем. И сейчас на очередном этапе встреч будем отрабатывать вместе с заказчиком все вопросы», — процитировал Лушникова ТАСС.

Нет сомнений, что к 2026 году он будет готов к серийному производству, добавил он. По его словам, ракета 9М340 хорошая, система управления интересная. И все это по относительно невысокой цене для комплекса такого уровня.

ЗРК «Крона» представили в марте этого года. Лушников сказал, что идея создать новый высокоавтоматизированный комплекс появилась после анализа опыта борьбы с беспилотниками разных типов в зоне специальной военной операции.

Этот ЗРК создан для защиты важных государственных объектов, городской инфраструктуры, стратегически значимых зданий и специальных грузов от воздушных атак. Он эффективно противостоит беспилотникам среднего класса.

Ранее «Калашников» создал спецоружие против больших дронов. Как отметил Лушников, противотанковая управляемая ракета «Вихрь» хорошо зарекомендовала себя в работе. Также концерн представил новейшие автоматы АК-15СК (малогабаритный) и АК-15К (укороченный) и показал новые образцы полевого обмундирования ВКПО 3.2 и 7,62-миллиметровый ручной пулемет РПЛ-7.