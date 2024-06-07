Информацию об учениях ВС России на Карибах оценили в Кремле

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об учениях ВС России в Карибском море

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал обратиться в Минобороны за информацией о вероятных учениях ВС России в Карибском море. Его слова привело РИА «Новости» .

«С этим нужно обращаться в министерство обороны», — сказал пресс-секретарь президента страны.

Ранее ряд западных СМИ, в том числе агентства Reuters и Associated Press, сообщили, что в ближайшие недели российские самолеты и корабли прибудут в Карибский бассейн для проведения военных учений. Минобороны России пока никак ситуацию не комментировало.

Министерство обороны Кубы на официальном сайте сообщило, что группа российских кораблей совершит визит в порт Гаванна с 12 по 17 июня. В состав отряда войдут фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и буксир «Николай Чикер».

Ранее стало известно, что военные самолеты России и Сирии провели патрулирование в Сирийской Арабской Республике и отработали авиаудары. В маневрах приняли участие бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35.

В мае военные ТОФ во время учений отразили «атаку» безэкипажных катеров противника.