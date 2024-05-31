Военные ТОФ во время учений отразили «атаку» безэкипажных катеров противника

Катера ТОФ в ходе учений в Японском море отбили атаку «противника» на базу флота

Тихоокеанский флот провел военные учения в Японском море- Ракетные катера отбили атаку условного противника на российскую базу во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Во время комплексных учений экипажи отработали задачи по противороботовой и противокарабельной обороне и защитили базу во Владивостоке. Из пяти катеров военные сформировали две ударные группы, которые занимались отражением атаки — они ударили по условным безэкипажным катерам, выпущенным с «вражеского» корабля, и ликвидировали их артиллерией и пулеметами.

Во время второго этапа маневров ракетчики в рамках сценария применили комплекс «Москит» по кораблю условного противника. Фактический пуск ракет не проводился.

Ранее в Белоруссии стартовали совместные с Россией учения ВВС и войск противовоздушной обороны. Во время маневров военнослужащие отработают задачи по управлению разнородными силами авиации.