Российские и сирийские самолеты отработали авиаудары

МО: самолеты ВКС России и ВВС Сирии провели патрулирование и отработали удары

Военные самолеты России и Сирии провели совместное патрулирование в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики и отработали авиаудары. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В учениях участвовали истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34.

«Экипажи самолетов двух стран отработали нанесение одиночных и групповых авиаударов по мишеням на одном из полигонов в сирийской пустыне», — передали в оборонном ведомстве.

Ранее два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым морем вблизи Аляски. Самолеты провели в воздухе более 11 часов, периодически их сопровождали иностранные истребители.

До этого стратегические ракетоносцы летали над Баренцевым, Норвежским и Чукотским морями. Все полеты они выполняли по международным стандартам.