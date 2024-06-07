Российские и сирийские самолеты отработали авиаудары

Военные самолеты России и Сирии провели совместное патрулирование в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики и отработали авиаудары. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В учениях участвовали истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34.
«Экипажи самолетов двух стран отработали нанесение одиночных и групповых авиаударов по мишеням на одном из полигонов в сирийской пустыне», — передали в оборонном ведомстве.
Ранее два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым морем вблизи Аляски. Самолеты провели в воздухе более 11 часов, периодически их сопровождали иностранные истребители.
До этого стратегические ракетоносцы летали над Баренцевым, Норвежским и Чукотским морями. Все полеты они выполняли по международным стандартам.
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