Путин объяснил назначение Белоусова главой Минобороны России | 360°

Важное 15 мая 2024, 15:40 Путин объяснил назначение Белоусова главой Минобороны России Путин: назначение Белоусова министром обороны связано с ростом военных расходов РИА «Новости»

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Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

«Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», — сказал глава государства.

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По словам президента, Белоусов прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока вписать в общую экономику страны. Это особенно важно в период инновационного развития промышленности страны.

«Мы, увеличивая расходы на оборону и безопасность, все-таки исходим из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами, должны быть достигнуты <…> цели национального развития по всем направлениям, включая социальное», — отметил Путин.

Глава государства уверен, что Белоусов справится с поставленными задачами. Кроме того, как отметил Путин, в последние время новый министр занимался «некоторыми вещами двойного назначения».

Ранее российский лидер утвердил министров силового блока. Министром обороны страны стал Андрей Белоусов.

Сергей Шойгу, который ранее занимал пост главы министерства, перейдет на должность секретаря Совета Безопасности России. Это высокий государственный пост. Как подчеркивали ранее в Кремле, говорить о «понижении в должности» Шойгу неуместно.