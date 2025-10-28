Дума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о призыве на военную службу, который будет действовать весь календарный год. При этом отправлять призывников на военную службу будут дважды в год.

Законопроект внесли в Госдуму 22 июля. Его авторы — глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый зам Андрей Красов. Сейчас призыв проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Как ранее сообщил РИА «Новости» Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.

В течение года будут проходить медицинское обследование, психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом отправлять призывников на военную службу будут дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее Госдума на пленарном заседании во втором чтении приняла поправку, которой закрепляется срок явки в военкомат по электронной повестке — в течение 30 дней. При этом информация о том, что передвижение призывников, получивших электронную повестку, якобы будут ограничивать, оказалась недостоверной.