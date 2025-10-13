Фейк: в России ограничат передвижения призывников, получивших электронную повестку

В России не ограничивали передвижения призывников с электронными повестками

В Госдуме заявили, что передвижение призывников, получивших электронную повестку, якобы будут ограничивать. В ситуации разбирался 360.ru.

Касается это тех, кто получил электронную повестку. Исключения сделают для жителей Москвы и Петербурга.

В Сети распространяется видео, в котором председатель ГД России по обороне, депутат Андрей Картаполов заявляет о том, что мужчинам призывного возраста, которые должны пройти срочную службу, будет запрещено выезжать за пределы региона проживания.

Правда

На самом деле, видео с депутатом Андреем Картаполовым — дипфейк, это видно по нехарактерной для спикера скорости речи, а также по артефактам видео. Система «Зефир»* также определила видео как дипфейк.

За оригинал было взято видео, в котором парламентарий дает комментарий ТАСС по поводу возможного скрытного размещения странами НАТО боевой авиации и средств ПВО у границ России.

На самом деле, никаких законопроектов, которые бы запрещали призывникам перемещения между регионами после получения повестки, нет. Однако в Госдуму внесен законопроект, согласно которому будут уточнены положения ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Поправки внесут в ч. 4 этой статьи. Сейчас в ней сказано:

«Несообщение в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей».

Из этого пункта уберут словосочетание «в период проведения призыва». В пояснительной записке к законопроекту сказано, что это связано с распространением срока призыва в России на весь календарный год. Документ, однако, пока не проходил чтения, а только был рассмотрен Советом Госдумы.

При этом стоит помнить, что запрет на выезд из Российской Федерации устанавливается со дня размещения повестки на имя призывника в общедоступном реестре направленных (врученных) повесток, и это не новая мера.

Ограничение на выезд из страны прописано в п. 1 ст. 7.1 «Временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата» Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Если призывник не явится в течение 20 календарных дней после направления уведомления размещения о размещении повестки военного комиссариата в Реестре повесток, в его отношении могут быть применены временные ограничительные меры в виде:

а) запрета на государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;

б) запрета на постановку на учет в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

в) приостановки на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

г) ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами, предоставленным Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

д) запрета на государственную регистрацию транспортных средств, осуществляемую в порядке, установленном Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

е) отказа в заключении кредитного договора, договора займа.

Кроме всего прочего, могут быть введены ограничения на получение гражданами выплат, льгот, мер поддержки и иных преференций, установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

При этом на данный момент не было никаких обращений по поводу запрета на выезд для призывников, во всяком случае, правозащитники не фиксируют обращений по этому поводу.

Главный юрист компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко в беседе с MSK1.RU отметила, что военкомат действительно имеет право наложить ограничения со дня размещения повестки, но в самой компании с таким не сталкивались.

«У наших клиентов такого не было, и массовых случаев не отмечено, соответственно, к данным новостям стоит относиться критически», — сообщила Бакуменко.

Таким образом, информация о том, что в России разрабатывают меры по ограничению передвижения призывников внутри страны, получивших электронную повестку, недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* «Зефир» — это система мониторинга, разработанная АНО «Диалог Регионы» для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.