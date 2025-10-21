Призывников обяжут явиться в военкомат по электронной повестке в течение месяца

Госдума утвердила тридцатидневный срок явки в военкомат по электронной повестке

Госдума на пленарном заседании во втором чтении приняла поправку, которой закрепляется срок явки в военкомат по электронной повестке. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

«Дата явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения», — указали в законопроекте.

Документ внесли в думу 22 июля. Авторами инициативы выступили глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый зампред Андрей Красов.

В России призыв проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Желающим откосить от армии стало невозможно купить военный билет в Москве. Причина — в новых правилах работы с призывниками в едином пункте призыва на Яблочкова и электронном реестре повесток.