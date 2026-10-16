Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтики
Минобороны: российские бомбардировщики выполнили полет над водами Балтики
Плановый полет над нейтральными водами Балтики совершили бомбардировщики Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-35С и Су-30СМ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах истребители иностранных государств сопровождали дальние бомбардировщики. Полеты выполнили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В министерстве также отметили, что экипажи дальней авиации постоянно летают над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей.
Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль трассу Волчанск — Бударки.
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