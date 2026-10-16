360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтики

    Минобороны: российские бомбардировщики выполнили полет над водами Балтики

    Фото: РИА «Новости»

    Плановый полет над нейтральными водами Балтики совершили бомбардировщики Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-35С и Су-30СМ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах истребители иностранных государств сопровождали дальние бомбардировщики. Полеты выполнили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    В министерстве также отметили, что экипажи дальней авиации постоянно летают над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей.

    Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль трассу Волчанск — Бударки.

    Читайте также

    ВС России взяли под контроль трассу Волчанск — Бударки

    Российские военные нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине за неделю

    ВС России освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области

    ВС России взяли под контроль трассу Волчанск — Бударки

    Российские военные нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине за неделю

    ВС России освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области