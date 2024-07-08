Адмирал Касатонов стал главой штаба ВМФ
РБК: главой штаба ВМФ назначили адмирала Владимира Касатонова
Адмирала Владимира Касатонова назначили начальником главного штаба ВМФ России. Об этом РБК сообщил источник.
Ранее Касатонов занимал пост заместителя главкома Военно-морского флота. Информацию о кадровых перестановках подтвердил и источник «Известий».
«Касатонов стал начальником Главного штаба ВМФ — первым заместителем главнокомандующего ВМФ вместо адмирала Александра Носатова, который отправлен в отставку», — уточнили журналисты.
Вместо Касатонова заместителем главнокомандующего ВМФ назначили экс-командующего Балтийским флотом Владимира Воробьева.
Ранее президент Владимир Путин подписал указы о новых назначениях в Минобороны. Заместителем министра обороны России стала Анна Цивилева, она будет отвечать за социальное и жилищное обеспечение военнослужащих. В ее ближайших планах — улучшить взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества».