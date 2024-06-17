Путин назначил Цивилеву замминистра обороны

Минобороны раскрыло детали назначения Анны Цивилевой

Фото: РИА «Новости»

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева будет отвечать за социальное и жилищное обеспечение военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Данное направление деятельности хорошо знакомо Анне Евгеньевне по опыту создания и управления деятельностью Фонда „Защитники Отечества“, взаимодействия с Министерством обороны РФ, с которым она будет курировать в новой должности», — отметили в ведомстве.

Также Цивилева будет нести ответственность за выход перечисленных направлений на новый уровень.

Президент России Владимир Путин подписал указы о новых назначениях в Минобороны 17 июня.  Судя по текстам документов, пост первого заместителя министра обороны займет Леонид Горнин. Также заместителями главы военного ведомства стали Павел Фрадков и Олег Савельев.

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