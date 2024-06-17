Путин назначил Цивилеву замминистра обороны

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева будет отвечать за социальное и жилищное обеспечение военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Данное направление деятельности хорошо знакомо Анне Евгеньевне по опыту создания и управления деятельностью Фонда „Защитники Отечества“, взаимодействия с Министерством обороны РФ, с которым она будет курировать в новой должности», — отметили в ведомстве.
Также Цивилева будет нести ответственность за выход перечисленных направлений на новый уровень.