Цивилева рассказала о новой должности в Минобороны

Назначенная на должность заместителя министра обороны РФ Анна Цивилева поделилась своими планами по улучшению взаимодействия ведомства с фондом «Защитники Отечества». Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом „Защитники Отечества“», — отметила она.

По словам Цивилевой, что за год работы фонда ее команде смогла выстроить взаимодействие со многими ведомствами. Она выразила надежду, что этот процесс станет еще более быстрым и эффективным. Теперь замминистра главы Минобороны ожидает более продуктивной работы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост заместителя главы Минобороны Анны Цивилевой 17 июня. По данным министерства, она будет отвечать за социальное и жилищное обеспечение военнослужащих, писал RT.