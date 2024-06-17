Путин подписал указы о новых назначениях в Минобороны

Президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны. Указ об этом разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

Документ о назначении Горнина вступил в силу со дня подписания.

Помимо этого, на портале опубликовали еще несколько указов за подписью главы государства. Они также касаются назначений в Минобороны.

Судя по текстам документов, заместителями главы военного ведомства стали Павел Фрадков, Анна Цивилева и Олег Савельев, который будет также руководителем аппарата министерства.

Известно, что Анна Цивилева также занимает пост председателя фонда «Защитники Отечества». В начале июня она дала интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума, рассказав о том, какую поддержку организация оказывает ветеранам спецоперации.

С 2019 года Цивилева является членом совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, а также входит в состав Евразийского женского форума при Совете Федерации.

На посту замминистра обороны она будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих, вопросы трансформации и выведения всех связанных с этих процессов в ведомстве на новый уровень.

«Это направление деятельности хорошо знакомо Анне Евгеньевне по опыту создания и управления деятельностью Фонда „Защитники Отечества“, взаимодействие Минобороны с которым она будет курировать в новой должности», — отметили в министерстве.

Первый заместитель министра обороны Леонид Горнин ранее занимал пост первого заместителя министра финансов и отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа.

На новой должности он будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ. Главными его задачами станет повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, указали в ведомстве.

Павел Фрадков, получивший пост замминистра обороны, будет заниматься вопросами управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства и народного хозяйства.

В Минобороны отметили его серьезный опыт по этим направлениям, полученный во время работы в Росимуществе и в управлении делами президента России.