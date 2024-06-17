Путин подписал указы о новых назначениях в Минобороны
Путин назначил первым замом главы Минобороны Леонида Горнина
Президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны. Указ об этом разместили на официальном портале опубликования правовых актов.
Документ о назначении Горнина вступил в силу со дня подписания.
Помимо этого, на портале опубликовали еще несколько указов за подписью главы государства. Они также касаются назначений в Минобороны.
Судя по текстам документов, заместителями главы военного ведомства стали Павел Фрадков, Анна Цивилева и Олег Савельев, который будет также руководителем аппарата министерства.
Известно, что Анна Цивилева также занимает пост председателя фонда «Защитники Отечества». В начале июня она дала интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума, рассказав о том, какую поддержку организация оказывает ветеранам спецоперации.
С 2019 года Цивилева является членом совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, а также входит в состав Евразийского женского форума при Совете Федерации.
На посту замминистра обороны она будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих, вопросы трансформации и выведения всех связанных с этих процессов в ведомстве на новый уровень.
«Это направление деятельности хорошо знакомо Анне Евгеньевне по опыту создания и управления деятельностью Фонда „Защитники Отечества“, взаимодействие Минобороны с которым она будет курировать в новой должности», — отметили в министерстве.
Первый заместитель министра обороны Леонид Горнин ранее занимал пост первого заместителя министра финансов и отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа.
На новой должности он будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ. Главными его задачами станет повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, указали в ведомстве.
Павел Фрадков, получивший пост замминистра обороны, будет заниматься вопросами управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства и народного хозяйства.
В Минобороны отметили его серьезный опыт по этим направлениям, полученный во время работы в Росимуществе и в управлении делами президента России.