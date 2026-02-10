Звездный час Ефремова. Как спектакль «Без свидетелей» вызвал билетный бум на радость перекупщикам

После шестилетнего творческого перерыва Михаил Ефремов снова выйдет на сцену. Освободившийся из мест лишения свободы актер в конце марта сыграет в камерном спектакле «Без свидетелей» в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Его возвращение вызвало чудовищный ажиотаж — все билеты раскупили за четыре часа.

Звездный час спекулянтов

Спектакль с участием Ефремова вызвал высокий спрос. Люди выстраивались в очереди, чтобы успеть приобрести билеты. Солдаут произошел в первые несколько часов. Цены варьировались от трех до 26 тысяч рублей, причем в одни руки продавали не больше двух билетов.

«Ефремова я знаю много лет. Как актер мне нравился всегда. Я не то, чтобы на Ефремова, я иду просто на спектакль. Там играет еще и дочка его, Надежда, там два действующих лица. И мне хотелось посмотреть эту премьеру», — рассказала корреспонденту Ura.ru одна из поклонниц артиста.

Перекупщики сразу отреагировали на интерес москвичей к спектаклю. В интернете они начали перепродавать билеты с существенной надбавкой, уточнил телеграм-канал Shot.

«Место в первых рядах партера стоило 25 тысяч рублей в кассах. С рук его продают за 50 тысяч», — уточнили авторы канала.

Билеты на первый ряд бельэтажа, изначально стоившие восемь тысяч, спекулянты решили перепродать на четыре тысячи дороже.

Талантливый актер или убийца?

Мнения комментаторов разделились. Одни назвали актера молодцом, раз он сумел сохранить мастерство и снова выйдет на сцену. Они порадовались, что Ефремову дали еще один шанс в этой жизни.