Звездный час Ефремова. Как спектакль «Без свидетелей» вызвал билетный бум на радость перекупщикам
После шестилетнего творческого перерыва Михаил Ефремов снова выйдет на сцену. Освободившийся из мест лишения свободы актер в конце марта сыграет в камерном спектакле «Без свидетелей» в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Его возвращение вызвало чудовищный ажиотаж — все билеты раскупили за четыре часа.
Звездный час спекулянтов
Спектакль с участием Ефремова вызвал высокий спрос. Люди выстраивались в очереди, чтобы успеть приобрести билеты. Солдаут произошел в первые несколько часов. Цены варьировались от трех до 26 тысяч рублей, причем в одни руки продавали не больше двух билетов.
«Ефремова я знаю много лет. Как актер мне нравился всегда. Я не то, чтобы на Ефремова, я иду просто на спектакль. Там играет еще и дочка его, Надежда, там два действующих лица. И мне хотелось посмотреть эту премьеру», — рассказала корреспонденту Ura.ru одна из поклонниц артиста.
Перекупщики сразу отреагировали на интерес москвичей к спектаклю. В интернете они начали перепродавать билеты с существенной надбавкой, уточнил телеграм-канал Shot.
«Место в первых рядах партера стоило 25 тысяч рублей в кассах. С рук его продают за 50 тысяч», — уточнили авторы канала.
Билеты на первый ряд бельэтажа, изначально стоившие восемь тысяч, спекулянты решили перепродать на четыре тысячи дороже.
Талантливый актер или убийца?
Мнения комментаторов разделились. Одни назвали актера молодцом, раз он сумел сохранить мастерство и снова выйдет на сцену. Они порадовались, что Ефремову дали еще один шанс в этой жизни.
Другие пользователи напомнили, что по его вине погиб человек.
«Вот интересно, он теперь играет, улыбается, будет выходить на поклоны, получать цветы от зрителей, а погибший получает цветы от своих родных на могилу. Но это же великий актер, он прекрасно играет, а он бы лучше ушел в монастырь и замаливал свой грех до конца жизни», — жестко высказался один из юзеров.
Третья группа комментаторов поразилась ценам на билеты, отметив, что перекупщики совсем обнаглели. Один из пользователей заподозрил, что история с ажиотажем на спектакль с его участием похожа на историю с Ларисой Долиной, где оплаченный пиар в реальности привел к отмене концертов.
Первая роль Ефремова после выхода из колонии
Актер сыграет в спектакле в паре с народной артисткой России Анной Михалковой. Сценарий написан по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля».
«История одной встречи, одного разговора и одной ночи», — отметили на сайте театра Михалкова.
По сюжету бывшие супруги, которые развелись девять лет назад и имеющие общего сына, случайно встретились и остались наедине. Муж бросил жену ради более выгодной партии, но когда она решила выйти замуж, то приревновал ее и решил испортить женщине жизнь. Их диалог, начавшийся вполне спокойно, постепенно накаляется, обнажая незажившие раны и обиды.