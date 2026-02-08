Главная премьера весны. Раскрылось, когда Михаил Ефремов выйдет на сцену

Михаил Ефремов возвращается в театр. Актер впервые выйдет на сцену после того, как освободился из тюрьмы, анонс выступления разместил сайт театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова».

Спектакль под названием «Без свидетелей» покажут 25 и 26 марта. Вместе с Ефремовым на сцене будет играть Анна Михалкова. Они исполнят роли бывших мужа и жены, которые встретились спустя много лет и начали выяснять отношения. Поставил этот спектакль сам Никита Михалков.

Для Ефремова это будет первая работа после долгого перерыва. В 2020 году он попал в тюрьму из-за крупной аварии в центре Москвы. Актер сел за руль пьяным, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона погиб.

Ефремова приговорили к 7,5 года колонии, но весной 2025 года он вышел на свободу досрочно (по УДО), отсидев больше четырех лет.

Билеты на его возвращение в театр начнут продавать уже в этот понедельник, 9 февраля. На спектакль пустят только зрителей от 16 лет.

В начале февраля пресса писала, что первый спектакль Ефремова после выхода на свободу перенесли. Причиной стало состояние здоровья постановщика.