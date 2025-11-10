Колония отрезвила и дала шанс. Ефремов начнет новую жизнь в 63

Главным врагом в жизни актера Михаила Ефремова стал алкоголь. Все скандалы, в которые он попадал, происходили из-за его нежелания остановиться в своих возлияниях. Так продолжалось до смертельной аварии в центре Москвы, за которую Ефремов отсидел в колонии. В понедельник, 10 ноября, ему исполнилось 63 года, с которых он начнет свою жизнь заново. На этот раз трезвую.

Подростковые запои мальчика—мажора

Алкоголь в жизни будущего актера появился еще в детстве. Отец — народный артист СССР Олег Ефремов и мать — актриса театра «Современник» Алла Покровская, закрывали глаза на то, что несовершеннолетний сын позволяет себе немного вина во время застолий. Огромная занятость заставила семью возложить бремя воспитания маленького Миши на дедушку — оперного режиссера Бориса Покровского, который справиться с самовольным мальчиком не сумел. Поэтому еще школьником будущий актер постоянно пропадал в компаниях, а в школе числился главным хулиганом.

Свою творческую карьеру Ефремов начал в очень юном возрасте, когда стал играть в МХАТ в спектакле «Уходя, оглянись!». В 12 лет он дебютировал в кино в картине «Дни хирурга Мишкина».

Фото: Nadir Muratov/Russian Look / www.globallookpress.com

Актерски одаренного школьника пригласили сыграть главную роль в фильме «Когда я стану великаном». Съемочную группу вывезли в Ялту, где Ефремов ушел в настоящий отрыв, оставшись без контроля родителей. «На этих съемках я потерял невинность. В качестве моих учителей выступили тамошние проститутки. Причем не я их снимал, а они меня. Хорошенький мальчик, да еще артист. Им было любопытно», — рассказывал он. Во время работы над фильмом Ефремов распробовал алкоголь, который ему вместо чая подсунули звукооператоры. Взрослые еще не знали, какого дракона они разбудили. После возвращения в Москву школьник регулярно уходил в запои в неизвестных компаниях. Отец искал его по всему городу, стыдил, но все заканчивалось очередным уходом из дома.

Фото: Roman Yarovitsyn/Russian Look / www.globallookpress.com

После получения школьного аттестата все стало только хуже. Ефремов поступил в Школу-студию МХАТ, где у него окончательно отказали тормоза. «Миша на первом курсе вел себя непотребно, много пил. И отец отправил его в армию, чтобы он остепенился», — рассказывала его однокурсница Ирена Теверовская. Ефремов признавался, что армия его спасла от тюрьмы. Тогда против него готовили уголовное дело о хулиганстве. Он боялся, что милиция узнает том, что он еще приторговывает валютой. «Какой-то парень довез меня до части в Вышнем Волочке на багажнике велосипеда. Это было вечером. Я поддатый, естественно. А утром как заорали: „Рота, подъем!“ Я подумал: „Ну все — это на два года?“» — рассказывал актер.

Театральные скандалы Михаила Ефремова

Вернувшись в Москву, он продолжил учебу в Школе-студии МХАТ, но про алкоголь не забыл. Запои оборачивались прогулами или хулиганскими выходками. Ефремов вывел из себя даже занимавшего тогда руководящую должность в учебном заведении терпеливого Олега Табакова, который подписал приказ об отчислении нерадивого студента. Только вмешательство отца и матери дали возможность Ефремову получить диплом. После окончания школы он начал работать в МХАТ под руководством своего отца, а также много сниматься в кино.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

По воспоминаниям его театральных коллег, в день показа чеховской «Чайки» Ефремов пришел избитый. Он пояснил, что пьяным его обнаружили милиционеры, которые планировали забрать у него ценные вещи. Когда он им отказал, то его забили резиновыми дубинками. Воплощенный страдающим от боли Ефремовым образ Треплева на удивление пришелся по душе критикам, которые увидели в нем измученного жизнью русского интеллигента. Из МХАТ актера выгнал отец. За несколько дней до своего 70-летия он стал свидетелем, как пьяный сын затеял драку с заместителем директора по финансовой части прямо на заседании художественного совета театра. Через два часа Олег Ефремов подписал указ об увольнении сына.

Как Ефремов поссорился с Михалковым

Громко о проблемах с алкоголем Ефремова заговорили еще в нулевых. В 2005 году в СМИ появилась информация, что друзья принудительно положили актера в наркологию, опасаясь, что он причинит себе вред. Эффект от лечения оказался недолгим — актер снова запил. Но несмотря на это, он продолжал сниматься в кино и получал новые предложения от режиссеров. Искавший актеров для съемки фильма «12» Никита Михалков пригласил Ефремова сыграть в его картине присяжного № 8.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Первые съемки актер отработал отлично, а потом исчез. Снова на площадке Ефремов появился только через несколько дней, дыша на всех сильным перегаром. В ответ на критику он пытался устроить скандал, но благоразумный Михалков решил доработать до конца. После премьеры фильма режиссер пригласил съемочную группу к себе домой на праздничный банкет, куда также приехали крупные чиновники. С одним из них Михалков гулял по саду, рассуждая о своей следующей работе. Беседу прервал прорвавшийся через кусты Ефремов. Увидев режиссера и чиновника, актер поднял палец вверх и громовым голосом потребовал «Покайтесь!». Михалков сначала отшучивался, но это не произвело на дебошира никакого впечатления, он также орал и требовал покаяния. Режиссер пригрозил, что оставит скандалиста без работы, на что получил ответ, что пять лет оставшейся Михалкову жизни он потерпит.

Как Михаил Ефремов оскорблял россиян

В 2013 году во время одного из своих интервью Ефремов назвал россиян «мерзкой подростковой гнидой», которую не исправить никаким искусством. Он подчеркнул, что несмотря на свое заявление, себя из россиян он тоже не исключает. «Не дети, но в вечно подростковом возрасте, хотим всем доказать, что у нас особый путь. Но это смешно. У нас не особый путь, а просто климат хреновый», — заявил Ефремов.

Спустя несколько лет он пытался исправить свою ошибку, объяснить это тем, что главным в его заявлении было слово «подростковая».

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

На это раз он снова не сдержался и назвал россиян завистливыми, истеричными и крикливыми. Эти выступления оказались не единственными. Через два года после первого оскорбления Ефремов принимал участие в записи ролика, посвященного благотворительному рок-концерту. Деньги за билеты участники собирали на помощь больным детям. Приглашая зрителей на концерт, Ефремов закончил свое выступление словами: «А если вы не придете, то вы говно!». Реакция зрителей оказалась предсказуемой, но в этот раз актер извиняться не стал.

Публичные дебоши Ефремова

Принести извинения или покаяться было не в характере Ефремова. В 2016 году он устроил дебош на фестивале «Кинотавр», куда приехал с дочерью. Посмотрев несколько картин, он отправил девочку спать, а сам прошелся по сочинским барам и вернулся в гостиницу. В ночи актер решил, что загул надо продолжить. В банном халате и тапочках спустился в ресторан, где продолжался праздничный банкет. Охрана фестиваля и сотрудники полиции пытались не пустить одетого не по дресс-коду артиста, Ефремов закатил скандал.

Позором и обидой зрителей обернулось для Ефремова появление в театре Самары, куда «Современник» привез спектакль «Не становись чужим». Мало того, что исполнитель главной роли опоздал, заставив публику ждать, но и вышел на сцену, еле держась на ногах.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

На выкрики из зрительного зала говорить громче Ефремов разразился бранью, которую не прекратил даже когда публика начала выходить из зала. Извиняться актер не стал и на этот раз, заявив, что спектакль оказался для самарских театралов очень сложным, а свое неадекватное поведение объяснил сценическим образом.

Самой необычной выходкой Ефремова стало его выяснение отношений с сотрудниками московской полиции во время несанкционированного митинга. Актер отобрал у одного из стражей порядка мегафон и потребовал немедленно разойтись. «Зачем вы делаете людям плохо?» — орал на сотрудников при исполнении Ефремов. На просьбу правоохранителей прекратить позориться актер развел руками и сказал, что он сильно пьян, используя все знание русского мата.

Если деятели искусства и театралы к выходкам пьяного Ефремова давно привыкли и не воспринимали их всерьез, то для незнакомых с творчеством актера это иногда заканчивалось страшно. Режиссер Александр Замыслов рассказывал, что во время одного из перелетов он проснулся от зычного крика, что самолет захвачен и всем нужно оставаться на местах. У пассажиров началась массовая истерика.

«Со стороны хвоста самолета шел Михаил Олегович Ефремов с бутылкой виски. Мне сразу стало понятно, что самолет захвачен белочкой и можно расслабиться», — рассказал Замыслов.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

По его словам, актер после того, как довел пассажиров до панических атак, по очереди присаживался к ним на колени и пытался вести задушевные беседы. Замыслов признавался, что с большим трудом ему удалось усадить Ефремова на кресло и усыпить.

Когда режиссер рассказал об этом в социальных сетях, то ему начали звонить с угрозами друзья актера с требованием удалить позорящую Ефремова историю. Но она до сих пор доступна. При этом с возрастом Ефремов отказывался признавать себя алкоголиком и предпочитал фразу «жизнерадостный пьяница». Но именно из-за своего увлечения он устроил смертельную аварию в центре Москвы.

Как Михаил Ефремов отказался от алкоголя

В начале июня 2020 года пьяный Ефремов за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу в центре Москвы и протаранил фургон курьера Михаила Захарова. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Актер до задержания в своих социальных сетях опубликовал покаянное видео. Впервые за много лет он принес извинения.

За судом над Ефремовым и происходящими там скандалами следила вся страна. Выступая с последним словом, актер объявил, что признает свою вину. «Алкоголь — это дикое зло. Если не знаешь меры, попадешь на нары», — объявил он. Суд приговорил Ефремова к семи с половиной годам колонии, но отсидев четыре с половиной года, актер вышел по УДО. На свободе Ефремов отказался от алкоголя, а также от вождения машины. По Москве он передвигается на общественном транспорте.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Его первая супруга, актриса Елена Гольянова в комментарии 360.ru заявила, что в колонии у Ефремова пошатнулось здоровье и он планирует заняться его восстановлением. Она подчеркнула, что годы под стражей заменили бывшему мужу лечение в наркологии. Досрочно освободившегося актера простил режиссер Никита Михалков. Он объявил, что Ефремов после восстановления начнет работу в театре «Мастерская 12» и выйдет на сцену в спектакле по фильму «Без свидетелей». «У нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что после всех перипетий все равно остался прекрасным актером», — заявил Михалков. В начале сентября режиссер официально представил Ефремова труппе театра. Михалков уточнил, что премьера спектакля с ним пройдет в феврале 2026 года.