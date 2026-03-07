За рулем был незнакомец. Звезда «Склифа» Екатерина Ведунова вместе с дочкой погибли в ДТП
Актриса Прядко-Белоусова: гибель Ведуновой стала огромной потерей
Актриса Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь Элина погибли в ДТП, 70-летняя мама артистки попала в больницу. До этого скончались бывший муж и отец Ведуновой. Чем запомнилась актриса и как попала в страшную аварию — в материале 360.ru.
Гибель в ДТП
Екатерина Ведунова погибла в ДТП в возрасте 45 лет — авария случилась вечером 4 марта на федеральной трассе М-5 в Мордовии.
Около 23:00 в Зубово-Полянском районе на 439-м километре трассы автомобиль Renault Fluence выехал на встречку и столкнулся с фургоном. За рулем легковушки находился 77-летний водитель.
От полученных травм актриса из «Универа» и «Склифосовского» погибла на месте. Ее 15-летнюю дочь доставили в больницу, но спасти девочку не удалось. С травмами также госпитализировали пожилого водителя и мать Екатерины.
По данным издания Voice, некоторые считают, что за рулем иномарки был отец артистки, но он умер 10 лет назад. Предположительно, водителем был незнакомый человек.
Прощание с Ведуновой и ее дочерью состоится 9 марта в родном Балаково Саратовской области.
«Ее как раз начали активно приглашать в новые проекты, на кастинги. Она очень любила жизнь, радовалась новым возможностям. Мечты и планы начали сбываться… Вот именно сейчас было очень много возможностей… И все оборвалось. Для нас, ее друзей, однокурсников огромная потеря», — рассказала 360.ru актриса Марианна Прядко-Белоусова.
Биография Екатерины Ведуновой
Ведунова родилась 9 июля 1980 года в Балаково. С раннего возраста она обожала находиться на публике — исполняла песни, декламировала стихи и организовывала домашние постановки.
Изначально она освоила прикладную специальность бухгалтера, но позже подала документы в театральное училище. В 2004-м окончила Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова.
Карьера Екатерины Ведуновой
Всю жизнь актриса посвятила театру. Она длительное время играла в Балаковском драматическом, позже — в МСХТ. Ведунова участвовала в 120 спектаклях в год и сыграла около 60 ролей.
«Разноплановая актриса. Поющая и танцующая», — говорила артистка о себе.
На ее счету — лирические героини, эксцентричные и острохарактерные девушки, комические персонажи и трагические судьбы. В числе театральных работ такие проекты, как «Самоубийца», «Блэз», «Пятница», «Золотой цыпленок», «Пойди туда — не знаю куда», «Номер 13», «Мой прекрасный монстр» и другие. Коллеги запомнили ее яркой, харизматичной и веселой «хохотушкой».
Кинокарьеру Ведунова начала в 2016 году, появляясь в эпизодических и второстепенных ролях. В числе проектов:
- «Универ. Новая общага»;
- «СашаТаня»;
- «Годунов»;
- «Чернобыль»;
- «Великолепная пятерка-7»;
- «Склиф» / «Склифосовский».
Ведунова снималась и в короткометражках, например, «Парад планет», «Твой Антонка», «Монолог» и других.
Личная жизнь Ведуновой
Екатерина Ведунова вышла замуж за своего однокурсника Антона, но союз рано распался. Главное место в жизни актрисы занимала дочь Элина. Они были чрезвычайно близки и практически не расставались.
Артистка предпочитала не выставлять личную жизнь на публику.
«Бывший муж Кати Антон был нашим однокурсником. Они разошлись, когда Элине было три года. Катя туда-сюда ездила — то в столице, то в Балаково играла, видимо, чтоб забыться. В последние годы жила в Москве с дочкой. Антон тоже какое-то время жил и работал там, но вернулся в Балаково. В начале декабря прошлого года его тоже не стало. Всей семьи теперь нет», — рассказала Прядко-Белоусова MSK1.RU.
Реакция поклонников на гибель Ведуновой и ее дочери
Поклонники выразили соболезнования родным и близким погибших. Зрители назвали случившееся ужасной трагедией, некоторые пользователи социальных сетей призвали ввести ограничения по возрасту для водителей авто:
«Страшная потеря!»;
«Боже, как это ужасно!»;
«Зачем вообще доверяться пожилым водителям?!»;
«Господи, упокой их души».