Звезда сбежала, хиты остались: как песням Пугачевой дали вторую жизнь Илья Резник: Марк Тишман и Юлия Паршута фантастически спели «Мэстро» Пугачевой

До того как певица Алла Пугачева покинула Россию, поклонники считали, что так же мощно и глубоко, как она, ее песни никто не сможет исполнить. Конечно, многие пытались, но результаты были неопределенными. После отъезда звезды ее хиты оказались бесхозными. На радио не включают — моветон, по телевидению — тоже. Однако решение нашлось.

Старые песни из новых уст На творческом вечере поэта-песенника Ильи Резника в Москве между артистами распределили песни Пугачевой. Например, группа «Земляне» исполнила «Как тревожен этот путь», певица Жасмин — «Звездное лето», Александра Воробьева — «Балет», Мариам Мерабова — «Старый друг» и «Ты и я — мы оба правы», юмористка Елена Воробей — «Эй вы там, наверху», а Марк Тишман и Юлия Паршута — «Маэстро». Сам Илья Резник спел легендарную «Скупимся на любовь», а Анастасия Спиридонова выбрала «Старинные часы». Причем певица исполнила хит Аллы Борисовны настолько проникновенно, что публика устроила ей бурные аплодисменты. Спиридонова, видимо, не ожидала такой реакции и даже немного растерялась, отметил MK.RU.

Преемницы на одном вечере Ларисе Долиной достался один из самых знаменитых треков звезды — «Три счастливых дня». Многие поклонники отметили, что Резник как будто пригласил на свой творческий вечер всех артисток, которых рассматривают как потенциальных преемниц Аллы. Помимо Долиной, например, выступила Азиза. Однако петь композицию Пугачевой не стала, выбрав «Занавес» Аллегровой. Протеже Филиппа Киркорова Люся Чеботина, которой он в Казани предрекал статус новой Примадонны, тоже не замахнулась на репертуар Аллы. На сцене артистка исполнила хит «Кабриолет».

Исполнили лучше, чем Пугачева Сам Резник не нашел ничего плохого в том, что у его легендарных песен теперь есть новые исполнители. «Песни должны жить. Вы же видите, как их великолепно принимает публика! Фантастически театральный номер показали Марик Тишман и Юлечка Паршута на песню „Маэстро“» — сказал он. Песенник отметил, что прошедший вечер стал откровением для него. Раньше Резник не мог поверить, что кто-то может исполнить его песни лучше, чем Пугачева. «А у этих молодых артистов получилось гениально», — признался автор. Также он обратил внимание на талант Елены Воробей. Вспомнил, что юмористка ездила с ним к военным в Чечню в 2000 году, где пародировала Пугачеву. Тогда многие бойцы поверили, что это настоящая Примадонна.