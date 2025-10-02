Ветеран против звезды. Тверской суд отклонил иск Трещева к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Тверской суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане, адвоката Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Истец требовал взыскать с артистки 1,5 миллиарда рублей.

«Исковое заявление возвращено заявителю», — сообщили РИА «Новости» в инстанции.

Там объяснили, что иск не подсуден Тверскому районному суду. Согласно законодательству, в большинстве случаев заявление подается по месту жительства ответчика. Трещев же не знает, где конкретно прописана Пугачева.

Почему Трещев подал иск против Пугачевой

В сентябре Примадонна дала большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Адвокат подал иск о защите чести и достоинства, так как воспринял слова певицы «на свой счет». По его мнению, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла Вооруженные силы и правоохранительные органы.

Кроме того, певица восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Она назвала «интеллигентным и порядочным человеком». Пугачева также выразила сожаление, что не смогла предотвратить смерть Дудаева.

Иск Трещева к певице зарегистрировал Савеловский суд Москвы. Себе адвокат собирается оставить один рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета на нужды ветеранов.