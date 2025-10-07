«Жирные времена» прошли: кто из блогеров оказался на грани после нового запрета на рекламу
Закрытие доступа к рекламным деньгам в соцсетях обернулось для российских блогеров финансовым коллапсом. Те, кто еще вчера зарабатывал миллионы на постах, сегодня вынуждены продавать свои роскошные дома и квартиры. Почему новые правила поставили их на грань выживания и как они пытаются спасти положение — в материале 360.ru.
Золотая эпоха блогеров
Всего пару лет назад жизнь популярного инфлюенсера напоминала сказку: яркий контент, миллионы подписчиков и огромные гонорары от брендов. Рекламодатели, в свою очередь, получали лояльную к их продукции аудиторию.
Для многих блогеров размещение рекламных постов было единственным источником дохода, который казался неиссякаемым. Особенно крупные выплаты приносил Instagram* — платформа была настоящей золотой жилой. На ней зарабатывали в том числе знаменитости.
По информации сервиса AdinBlog, в 2024 году лидерами по доходам на рекламе в соцсетях стали Ксения Собчак (37 миллионов рублей), Ксения Бородина (30 миллионов), Ида Галич (13 миллионов) и Павел Воля (восемь миллионов).
Деньги текли рекой не только к топам. Даже блогеры с небольшой, но активной аудиторией могли безбедно существовать, снимая, например, распаковки товаров с маркетплейсов.
Приговор для индустрии
Согласно новому закону, с 1 сентября 2025 года в России запретили размещать рекламу на площадках, признанных нежелательными, а также на заблокированных ресурсах.
Ответственность — и на рекламодателях, и на распространителях, а штрафы довольно серьезные. Для физических лиц предусмотрели штрафы до 2,5 тысячи рублей, для юрлиц — до 500 тысяч.
Для блогеров это означало одно: основной канал финансирования перекрыт.
Как выживают инфлюенсеры сейчас
Лишившись привычного дохода, блогеры бросились искать альтернативу. Зачастую они пытаются перевести аудиторию в другие соцсети, в частности Telegram, «Яндекс.Дзен» или VK. Но везде есть свои нюансы: узкая аудитория, сложные алгоритмы или строгие требования к монетизации.
Другим способом зарабатывать после вступления в силу нового закона для инфлюенсеров стал собственный бизнес. Самые дальновидные создали подобную подушку безопасности. Так, фуд-блогер Злата Панченко из Екатеринбурга запустила онлайн-курс по фуд-съемке и кулинарный клуб, работающий по системе подписки, пишет «Пятый канал».
Прощание с роскошью
Но не у всех новый этап начался столь удачно. Для тех, кто не успел найти альтернативу, единственным выходом оказалась продажа дорогостоящего имущества. Так, начавшая на пике успеха строительство роскошного дома в Подмосковье Карина Нигай была вынуждена искать покупателя, готового выложить за недвижимость 142 миллиона рублей.
Во времена активных продаж рекламы в соцсетях Карина однажды за сутки заработала 12 миллионов рублей. Теперь о таких доходах ей остается только мечтать.
Не лучшим образом выглядит ситуация и у Валерии Чекалиной, известной в Сети под псевдонимом Лерчек. На фоне проблем с законом блогер выставила на продажу особняк в поселке Ильинка стоимостью 138 миллионов рублей.
Сама она объяснила желание сбыть имущество неприятными воспоминаниями, однако, по мнению интернет-пользователей, основная причина все же кроется в уголовном деле о неуплате налогов и дополнительном ударе в виде запрета на рекламу.
Чтобы поддерживать привычный уровень жизни, мать Лерчек даже распродает ее брендовые вещи.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.