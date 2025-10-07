«Жирные времена» прошли: кто из блогеров оказался на грани после нового запрета на рекламу

Закрытие доступа к рекламным деньгам в соцсетях обернулось для российских блогеров финансовым коллапсом. Те, кто еще вчера зарабатывал миллионы на постах, сегодня вынуждены продавать свои роскошные дома и квартиры. Почему новые правила поставили их на грань выживания и как они пытаются спасти положение — в материале 360.ru.

Золотая эпоха блогеров

Всего пару лет назад жизнь популярного инфлюенсера напоминала сказку: яркий контент, миллионы подписчиков и огромные гонорары от брендов. Рекламодатели, в свою очередь, получали лояльную к их продукции аудиторию.

Для многих блогеров размещение рекламных постов было единственным источником дохода, который казался неиссякаемым. Особенно крупные выплаты приносил Instagram* — платформа была настоящей золотой жилой. На ней зарабатывали в том числе знаменитости.

По информации сервиса AdinBlog, в 2024 году лидерами по доходам на рекламе в соцсетях стали Ксения Собчак (37 миллионов рублей), Ксения Бородина (30 миллионов), Ида Галич (13 миллионов) и Павел Воля (восемь миллионов).

Деньги текли рекой не только к топам. Даже блогеры с небольшой, но активной аудиторией могли безбедно существовать, снимая, например, распаковки товаров с маркетплейсов.