Мать Лерчек выставила ее вещи на распродажу

Мать блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в соцсети сообщила о тяжелом финансовом положении семьи. Из-за этого женщине пришлось устроить распродажу вещей дочери.

Мать Лерчек предложила купить сумку Loewe за 210 тысяч рублей, босоножки Versace за 69 тысяч рублей, картхолдер Louis Vuitton за 80 тысяч рублей и другие брендовые вещи блогера.

В отношении Артема и Валерии Чекалиных возбудили уголовное дело о незаконных финансовых операциях с использованием подложных документов в особо крупном размере. С сентября 2021 года по февраль 2022-го в составе организованной группы супруги переводили деньги на счета нерезидентов на общую сумму более 251,6 миллиона рублей.

Следственные действия по уголовному делу Лерчек завершены. Блогер и ее бывший муж начали знакомиться с материалами дела.