Сегодня 18:19 За рекламу в Instagram начнут штрафовать с 1 сентября. Что делать со старым контентом? Адвокат Пакконен рекомендовал почистить рекламные посты в запрещенных соцсетях 0 0 0 Общество

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Ограничения на рекламу в запрещенных в России соцсетях вступят в силу уже 1 сентября 2025 года. Что нужно знать о новых правилах, недопустимых форматах и штрафах за нарушения — в материале 360.ru.

Запрет на рекламу в Instagram*: суть закона и размер штрафов Закон, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных нежелательными в России, президент Владимир Путин подписал в минувшем апреле.

Изменения внесли в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».

Интересно В России признана экстремистской и запрещена деятельность платформы Meta*, которой принадлежат Instagram*, Facebook* и WhatsApp*. Ответственности за пользование этими соцсетями и мессенджером граждане не несут. В России признана экстремистской и запрещена деятельность платформы Meta*, которой принадлежат Instagram*, Facebook* и WhatsApp*. Ответственности за пользование этими соцсетями и мессенджером граждане не несут.

В пояснительной записке к инициативе говорилось, что некоторые россияне обходят блокировку и продолжают пользоваться Instagram* и Facebook*, используя соцсети для продвижения своей продукции — публикуют посты и рилсы для разной целевой аудитории.

Все это, по словам авторов проекта, «создает для владельцев противоправных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы». Причем в совокупном размере выручка может составлять от 50 до 90%.

Фото: РИА «Новости»

«Получение дохода от рекламы владельцами противоправных информационных ресурсов позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам», — подчеркивали инициаторы поправок. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября. За нарушение грозят штрафы: для физлиц размер санкций составит до 2,5 тысячи рублей;

для должностных лиц — до 20 тысяч рублей;

для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Что нельзя публиковать в Instagram* с 1 сентября Запрет рекламы в этой соцсети распространяется на любые другие рекламные упоминания и публикации о товарах и услугах, размещение платных интеграций у блогеров и продвижение через таргетированную рекламу. Памятки на эту тему размещала на своем сайте ранее Федеральная антимонопольная служба.

Фото: fas.gov.ru 1/4 Фото: fas.gov.ru 2/4 Фото: fas.gov.ru 3/4 Фото: fas.gov.ru 4/4

Что будет за старую рекламу в Instagram*: удалять или нет Одним из самых животрепещущих для бизнеса был вопрос, что делать со старыми рекламными постами и рилсами, которые размещали в запрещенном Instagram* до сентября 2025 года.

На минувшей неделе подробный ответ на него опубликовал у себя в Telegram первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Удалять всю старую рекламу не нужно, но попытка ее актуализировать и продвигать (в том числе используя различные механизмы платформ) может привести к последствиям», — подчеркнул он. По словам парламентария, ключевым тут будет совершал ли блогер какие-либо действия для повторного распространения этой рекламы, после того как закон вступил в силу.

Фото: РИА «Новости»

«К ним могут относиться различные отсылки к старому рекламному посту, помещение его в „закреп“ или еще какие-то попытки привлечения внимания», — уточнил депутат.

Что делать, если старый пост с рекламой поднимается наверх рекомендательным алгоритмом соцсети? По мнению регулятора, это может произойти лишь в случае какой-либо активности. Поэтому нужно разбираться, кто несет ответственность за эту активность. Антон Горелкин

Получается, что удалять всю старую рекламу не нужно, заверил Горелкин. Однако попытка ее актуализировать и продвигать (в том числе используя различные механизмы платформ) может привести к последствиям. Адвокат Илья Пакконен при этом отмечает, что пока единого мнения о том, что делать со старым рекламным контентом в запрещенных соцсетях, все-таки нет. «Потому что мы имеем практику, связанную с требованием к экстремистским материалам и практикой РКН, которая относится во многих регионах к тому, что ранее размещенные материалы по состоянию на момент введения в действие нового законодательства считаются длящимися правонарушениями», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Исходя из такой логики все рекламные посты, сообщения, распаковка и прочие способы привлечения внимания к продукту, которые были размещены в запрещенных соцсетях до 1 сентября, вполне могут ФАС признаваться длящимися действиями.

Конечно, лучше все ранее распространенные рекламные сообщения и контент удалить. Да, с позиции сегодняшнего дня это выглядит как паранойя, и чистить все затруднительно. Но нет никакой гарантии, что размещенное ранее не будет признано длящимся. Поэтому риск, конечно, сохраняется. Илья Пакконен

Правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев также рекомендовал не рисковать и заняться мониторингом своего рекламного контента, опубликованного до 1 сентября 2025 года. Лучше сделать это, хотя новые нормы не накладывают прямую обязанность удалять контент, размещенный ранее, посоветовал он.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Юридически ответственность наступает за действия после этой даты. Однако если старый контент остается доступным и привлекает внимание (например, через репосты или ссылки), он может быть интерпретирован как продолжающееся нарушение», — пояснил собеседник 360.ru.

Удаление старого контента до 1 сентября 2025 года необязательно, если вы больше не продвигаете его (например, не публикуете новые ссылки или репосты). Чтобы избежать рисков, лучше удалить такие публикации или пометить их как архивные, указав, что они неактуальны. Владимир Комсолев

Простое прекращение упоминаний в новых постах и избежание репостов/ссылок — минимальный безопасный подход, но не гарантирует полного отсутствия претензий, если контент зафиксирован, предупредил юрист.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Кроме того, по словам эксперта, ФАС может инициировать расследование по жалобам или мониторингу, даже если реклама старая, поэтому пассивный подход в духе забить на старые публикации действительно несет много рисков. Особенно для бизнеса или блогеров с большой аудиторией. Что делать с нативной рекламой? Отдельно Комсолев остановился на вопросе о нативной рекламе, когда товар пытаются продвигать без явного рекламного посыла.

«Согласно закону „О рекламе“, реклама — это информация, направленная на продвижение товаров/услуг. Если в посте упоминается товар с артикулом, даже без явного призыва („купите“), это может быть признано рекламой, если есть коммерческая цель (например, договоренность с брендом)», — напомнил собеседник 360.ru

Нативная реклама (интеграция в контент) подпадает под запрет, если связана с запрещенными платформами. Владимир Комсолев

По словам специалиста, практика показывает, что ФАС часто классифицирует посты с товарами и артикулами как рекламу, особенно если они выглядят как продвижение (например, положительный отзыв).

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Исключения возможны, если упоминание носит нейтральный или личный характер (например, «купил себе эту штуку, артикул 123»), но доказать отсутствие коммерции сложно.

«После 1 сентября 2025 года избегайте упоминания товаров с артикулами на запрещенных платформах, если есть хоть малейшая связь с рекламой. Для нативной рекламы лучше использовать легальные площадки (например, VK, Telegram) и четко маркировать ее как рекламу, чтобы снизить риски», — рекомендовал он. Тегать бренды тоже нельзя? Теги и упоминания брендов или бизнес-страниц могут считаться рекламой, если они сделаны по просьбе компании или с целью продвижения (статья 10 закона «О рекламе» требует раскрытия рекламного характера).

«Если упоминание — часть договоренности (например, бартер), это подпадает под запрет на запрещенных ресурсах», — подчеркнул Комсолев.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Но из этого правила могут быть исключения: например, спонтанные или личные упоминания могут не считаться рекламой, если нет доказательств коммерческой выгоды. Однако, как уточнил эксперт, ФАС склонна трактовать такие действия как рекламу, особенно у блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. После 1 сентября, по словам бывшего судьи, лучше отказаться от тегов и упоминаний брендов на запрещенных площадках, особенно если они связаны с бизнесом.

«Для безопасного продвижения используйте легальные каналы и указывайте „реклама“, если это платное сотрудничество», — посоветовал он.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

После 1 сентября распаковок не будет Популярные распаковки разных товаров часто рассматривают как нативную рекламу, если они сделаны по договоренности с брендом или содержат упоминания артикулов/ссылок. «После 1 сентября такие публикации на запрещенных платформах (например, Instagram*) будут запрещены, если они имеют рекламный характер», — подчеркнул эксперт.

При этом личные распаковки без коммерческой цели (к примеру, подарок от друга) в теории можно запостить, однако на практике вам опять же может быть сложно доказать, что это не реклама, особенно если с контент привлекает внимание к бренду.

Лучшим вариантом, по словам Комсолева, будет перенос таких личных нерекламных распаковок на легальные площадки.

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press / www.globallookpress.com

«Строго говоря, о том, что относится к рекламе, говорит определение термина „реклама“ в самом законе о рекламе. А это любая информация, распространенная любым способом, которая призвана вызывать к рекламируемому продукту интерес и продвигать его», — указывает Илья Пакконен.

Иными словами, по словам адвоката, распаковка, просто упоминание или размещение в видеоролике экземпляра товара может быть признано рекламой просто потому, что у него нет самостоятельного содержательного значения в ролике.

«Поэтому с тревогой смотрим за тем, какие комментарии дальше будут давать нам представители ФАС и других органов. Но пока исходим из того, что ранее размещенный контент и сохраняющийся по состоянию на 1 сентября у вас в пабликах может быть признан длящимся правонарушением», — резюмировал специалист.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена